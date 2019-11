Für den Leverkusener Mitchell Weiser (M.) ist die Hinrunde gelaufen. Foto: Bernd Thissen/dpa (Bernd Thissen / dpa)

Der 25-Jährige erlitt beim 1:1 gegen den SC Freiburg einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk und wird nach Vereinsangaben in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen können. Weiser musste gegen Freiburg bereits in der 26. Minute ausgewechselt werden. Er war in den vergangenen zwölf Pflichtspielen der Leverkusener immer zum Einsatz gekommen. (dpa)