Rechtsverteidiger Kilian Ludewig am Ball.

Der 20-Jährige war zuletzt von RB Salzburg an den FC Barnsley ausgeliehen. Ludewig kennt der neue Schalke-Coach Manuel Baum aus seiner Zeit als Nachwuchs-Trainer beim DFB. „Ich kenne Kilian sehr gut und bin mir sicher, dass er uns sofort weiterhelfen wird“, sagte Baum: „Kilian bringt alles mit, was man als Rechtsverteidiger in der Bundesliga braucht.“ Ludewig erklärte, er sei „froh, jetzt erneut mit ihm zusammenarbeiten zu können.“

Auf Ludewigs Position hatte zuletzt Nationalspieler Sebastian Rudy ausgeholfen. Den Mittelfeldspieler verliehen die Schalker am Montag erneut an Liga-Rivale 1899 Hoffenheim.

