„Was nicht ist, kann noch werden. Ich glaube nicht, dass es definitiv vorbei ist“, sagte der Niederländer und warb für den 27-Jahre alten Stürmer: „Er spielt nicht nur seit ein oder zwei Spielen gut, sondern über eine längere Strecke.“

In der vergangenen Saison war Volland mit 14 Toren und 12 Vorlagen laut Scorerliste bester deutscher Bundesliga-Stürmer. In beiden Partien dieser Spielzeit gegen Paderborn (3:2) und in Düsseldorf (3:1) hat er jeweils ein Tor geschossen und eines vorbereitet. Das bisher letzte seiner zehn A-Länderspiele hat Volland im November 2016 absolviert. Seitdem wurde er nicht mal mehr nominiert.

Trotz der beiden Siege zum Auftakt ist Bosz mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zu 100 Prozent zufrieden. „Das Spiel gegen Düsseldorf war schon besser als das gegen Paderborn. Und ich hoffe, dass das am Samstag gegen Hoffenheim wieder besser wird als das gegen Düsseldorf“, sagte er schmunzelnd. Auf die Frage, ob Bayer bis zum Transferschluss noch wen verpflichten wird - spekuliert wird vor allem über einen Innenverteidiger - sagte Bosz: „Ich glaube es nicht. Aber wir werden sehen.“