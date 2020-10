Bayer-Trainer Peter Bosz muss mit seinem Team beim VfB Stuttgart antreten. Foto: Sascha Schuermann/AFP-Pool/dpa (Sascha Schuermann / dpa)

„Druck verspüre ich nicht, absolut nicht“, sagte der 56 Jahre alte Niederländer vor der Abreise zum Spiel beim VfB Stuttgart. Bosz verwies auf das schwere Startprogramm der Werkself mit Partien gegen Wolfsburg (0:0) und Leipzig (1:1). „Zwei Punkte, das ist wenig. Aber wir haben gegen zwei sehr gute Gegner gespielt. Man kann auch sagen, wir haben noch nicht verloren.“

Nach seiner Einschätzung steht seinem Team auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Aufsteiger keine leichte Aufgabe bevor. Bosz ließ offen, ob der neue Rechtsverteidiger Santiago Arias zu seinen ersten Bundesligaeinsatz kommt: „Er hat eine gute Woche hinter sich. Ob es für einen Einsatz morgen reichen wird, entscheiden wir nach dem heutigen Abschlusstraining.“ Bayer hatte den 28 Jahre alten kolumbianischen Nationalspieler in der vergangenen Woche von Atlético Madrid mit Kaufoption für eine Saison ausgeliehen. Nach derzeitigem Stand muss Bayer in Stuttgart nur auf den Brasilianer Paulinho verzichten.

