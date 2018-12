Um diesen Pokal geht es: Er ist 73,5 Zentimeter groß und 7,5 Kilogramm schwer. (Claude Paris/AP/dpa)

Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Auch die weiteren deutschen Vertreter in der Fußball-Königsklasse bekommen es in der ersten K.o.-Runde mit Clubs aus England zu tun. Borussia Dortmund trifft auf Tottenham Hotspur. Für den FC Schalke 04 gibt es beim Duell mit Manchester City ein Wiedersehen mit Ex-Spieler Leroy Sané und dem früheren Bayern-Coach Pep Guardiola.

Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Die Bayern und der BVB haben im Rückspiel Heimrecht. Schalke tritt zunächst daheim an und reist dann nach Manchester. Die Hinspiele finden am 12./13. und 19./20. Februar statt. Die Rückspiele sind für den 5./6. und 12./13. März terminiert. (dpa)