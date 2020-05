Der FC Bayern rechnet trotz zuletzt leichter Probleme Boatengs mit einem Einsatz im Spitzenspiel in Dortmund. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa (Soeren Stache / dpa)

„Er hat ein bisschen Probleme gehabt, aber ich glaube nicht, dass es so schlimm ist, dass er ausfallen wird. Ich denke, dass es bis Dienstag wieder passen müsste“, sagte Bayern-Coach Hansi Flick nach dem 5:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt.

Boateng musste in der 73. Minute wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden. Am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) empfängt der Tabellenzweite Borussia Dortmund den Spitzenreiter aus München. Die Bayern führen die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf den BVB an. (dpa)