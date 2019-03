24. Spieltag

Bayern will BVB-Patzer nutzen - Tedesco gefordert

Die zweite Saisonniederlage des BVB in Augsburg ist eine Vorlage für die Verfolger aus München. In Mönchengladbach will der Meister mit Dortmund nach Punkten gleichziehen. Trainer Tedesco steht auf Schalke weiter im Fokus, Nürnberg kämpft gegen eine lange Negativserie an.