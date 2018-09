Bayern-Bosse: Präsident Uli Hoeneß (l) und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Foto: Sven Hoppe (dpa)

„Die ungeheuerlichen und völlig deplatzierten Anfeindungen gegen Dietmar Hopp in deutschen Fußballstadien haben am vergangenen Wochenende einen erschütternden Höhepunkt erfahren. Im Namen des gesamten FC Bayern verurteilen wir die schamlosen Gesänge und Transparente gegen diesen Ehrenmann auf das Schärfste“, erklärten Vereinspräsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Hopp sei ein „absolut untadeliger Charakter. Er hilft selbstlos, er unterstützt zahllose soziale Projekte nicht zuletzt mit großen finanziellen Mitteln. Er setzt sich permanent für Menschen in Not ein, er fördert den Jugendfußball und den Sport im Allgemeinen in seiner Region, er schafft Infrastrukturen für den Nachwuchs. Er hilft, wo man nur helfen kann“, hieß es weiter.

BVB-Fans hatten im Bundesligaspiel am Samstag zwischen Hoffenheim und Dortmund (1:1) gegen Hausverbote von Anhängern aus ihrem Lager protestiert. Zudem richtete sich der Zorn gegen einen Strafantrag von Hopp gegen mehr als 30 Dortmunder Fans nach dem Bundesligaduell im Mai. Der Deutsche Fußball-Bund hat Verfahren eingeleitet, wonach unter anderem gegen den BVB nach einem Fadenkreuz-Banner und Schmähgesängen ermittelt wird.

„Der Fußball muss sich gegen Aggressionen dieser Art solidarisieren. Wir müssen zusammenstehen, um solche Entgleisungen zu unterbinden“, schrieben Hoeneß und Rummenigge. „Es wäre fatal, wenn sich Menschen wie Dietmar Hopp irgendwann aus unserem Sport zurückziehen. Dies wäre ein verheerendes Signal und zudem ein großer Schaden für den Fußball und insbesondere für den Nachwuchs. Das müssen wir verhindern. Durch Solidarität, durch gemeinsames Handeln und schlicht und einfach durch den Erhalt und die Pflege von Anstand und Sitten.“

Auch Friedhelm Funkel, Trainer von Fortuna Düsseldorf, hat die schweren Beleidigungen. „Wie Dietmar Hopp angefeindet wird, ist ganz, ganz schlimm“, sagte der 64-Jährige: „Er ist eben kein Investor aus China, sondern jemand der aus der Region kommt. Jeder wünscht sich, so einen wie Dietmar Hopp zu haben.“

Gleichzeitig unterstützte Funkel den Vorstoß seines Freiburger Kollegen Christian Streich, der zu einem „Schulterschluss in der Liga“ aufgefordert hatte. „Das wünsche ich mir schon, dass wir Trainer-Kollegen da geschlossen hinter Dietmar Hopp stehen“, sagte Funkel. (dpa)