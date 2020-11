Will sich derzeit nicht mit dem Thema Bundestrainer befassen: Bayern-Coach Hansi Flick. Foto: Bernd Thissen/dpa-Pool/dpa (Bernd Thissen / dpa)

„Sie wissen ja, dass ich im Hier und Heute lebe. Deswegen sind diese Dinge viel zu weit weg für mich, um mir da überhaupt Gedanken zu machen“, sagte Flick am Freitag in München.

Als langjähriger Assistent von Bundestrainer Joachim Löw zeigte sich Flick drei Tage nach dem 0:6 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien „enttäuscht über die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben“. Allerdings äußerte er auch Verständnis. „Diese Dinge sind im Fußball auch mal möglich, dass man so eine Klatsche bekommt. Deswegen muss man versuchen, die richtige Schlüsse zu ziehen“, sagte Flick.

Angesprochen auf die vielen Forderungen nach einer Rückkehr der Münchner Thomas Müller und Jérôme Boateng, lobte Flick die beiden Stars. „Jogi Löw und das Trainerteam haben eine Entscheidung getroffen, man sollte es respektieren. Alles andere werden auch sie intern analysieren und sie werden schauen, was für die Zukunft die richtigen Schritte sind“, sagte der 55-Jährige. „Ich bin froh, dass ich Thomas und Jérôme bei uns im Kader habe. Es sind beides Qualitätsspieler.“

Die Auswahl von Löw hatte in dieser Woche ein Debakel gegen Spanien hinnehmen müssen. Das 0:6 in der Nations League war die höchste Pflichtspielniederlage einer A-Nationalmannschaft in der Geschichte des DFB. Die Kritik am Bundestrainer nahm danach weiter zu, auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff steht in der Kritik. Er habe „sehr loyal und sehr respektvoll“ mit Bierhoff bei seiner Zeit im Nationalteam zusammengearbeitet, sagte Flick. „Für uns war er ein sehr wertvoller Partner.“

