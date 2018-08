Niko Kovac, Trainer des FC Bayern München, spricht auf einer Pressekonferenz. Foto: Ricky Fitchett/ZUMA Wire (dpa)

„Jérôme ist gesund und eine Alternative“, sagte der Trainer am Freitag. In seinem bis auf Fußball-Weltmeister Corentin Tolisso kompletten Kader seien alle gesund und fit bis auf James, der wegen eines Schlages auf das Sprunggelenk Probleme habe. In der Partie am Sonntag (20.30 Uhr) in Frankfurt will Kovac sowohl Spieler einsetzen, die die Sommervorbereitung von Beginn an mitgemacht haben, als auch WM-Starter, die später eingestiegen sind.

Kovac beschrieb das Match am Wochenende als wichtig, denn „wir haben den ersten Titel der Saison zu verteidigen“. Dass es gegen den Verein geht, mit dem er selbst im Mai den Bayern den Finalsieg im DFB-Pokal vermasselt hatte, mache aus dem Duell „absolut ein besonderes Spiel“. Bei den Spielern allerdings stünde eine Revanche im Fokus. „Jetzt fahren sie nach Frankfurt und wollen das wettmachen“, sagte Kovac. (dpa)