Bayern-Job für Sebastian Hoeneß „sehr weit weg“

Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß hat Gedanken an ein mögliches Engagement als Chefcoach der Bayern-Profis bislang nicht zugelassen. Dies sagte der 38-Jährige in einer Video-Runde vor dem Gastspiel in München am 30. Januar (15.30 Uhr/Sky).