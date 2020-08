Zog sich gegen PSG einen Muskelfaserriss zu: Jérôme Boateng. Foto: Miguel A. Lopes/Pool EPA/AP/dpa (Miguel A. Lopes / dpa)

Wie der Münchner Triple-Sieger mitteilte, ergab dies eine Untersuchung am Montag durch die Vereinsärzte. Der Innenverteidiger absolviert nun in seinem Urlaub ein Reha-Programm. Boateng war beim 1:0 am Sonntag in Lissabon schon in der 25. Minute ausgewechselt worden, Nationalspieler Niklas Süle ersetzte ihn. Trainer Hansi Flick gab der Mannschaft nach dem Triple-Triumph zwei Wochen frei.

© dpa-infocom, dpa:200825-99-300805/2 (dpa)