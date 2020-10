Ist bei seinem Ex-Club Leverkusen noch gern gesehen: FCA-Coach Heiko Herrlich. Foto: Matthias Balk/dpa (Matthias Balk / dpa)

"Heiko Herrlich war der erste Trainer, mit dem ich als CEO von Bayer 04 zusammengearbeitet habe. Wir haben uns sehr regelmäßig ausgetauscht, hatten – und haben auch heute noch – ein gutes Verhältnis", sagte Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung, der Deutschen Presse-Agentur: "Nach dem Spiel gegen uns wünsche ich ihm mit Augsburg natürlich wieder allen erdenklichen Erfolg."

Sportchef Völler, der Herrlich 2017 verpflichtete und in holprigen Phasen an ihm festhielt, erklärte: „Als Heiko damals zu uns kam, war er gerade mit Jahn Regensburg zweimal in Folge aufgestiegen. Und es begann auch recht gut bei uns. Nach dem enttäuschenden Platz 12 in der Vorsaison hat er frischen Wind reingebracht und wir haben eine ordentliche Saison gespielt.“ Im zweiten Jahr habe es „dann nicht mehr so gut funktioniert. Dann muss man leider auseinandergehen. Trennungen gehören im Profifußball nun einmal dazu.“

Kurios war die Trennung nach anderthalb Jahren im Dezember 2018, die nach zwei Siegen und zu einem ungewöhnlichen Datum erfolgte. „Dass wir ihm kurz vor Weihnachten die Nachricht überbringen mussten, war natürlich nicht so schön, aber das gehört zum Job dazu“, sagte Völler: „Heute ist unser Verhältnis gut. Dass er mit Augsburg einen so guten Start in die neue Spielzeit hingelegt hat, freut mich für ihn, für Augsburg und natürlich für (FCA-Manager) Stefan Reuter.“

Auch Herrlich blickt trotz seiner skurrilen Trennung ohne Verbitterung auf die Zeit in Leverkusen zurück. „Der Zeitpunkt war sicherlich für mich überraschend, darüber ist man natürlich nicht glücklich in dem Moment, aber die Dankbarkeit überwiegt trotzdem, dass ich die Chance bekommen habe. Ich denke positiv daran zurück“, sagte der 48-Jährige.

Herrlich trug von 1989 bis 1993 als Spieler das Leverkusen-Trikot und war von Juli 2017 bis Dezember 2018 Trainer bei Bayer. Trotz einer Erfolgsserie zum Ende der Hinrunde musste er kurz vor Weihnachten vor knapp zwei Jahren den Verein verlassen. „Der Verein hat immer die Hoheit, die Entscheidungen zu treffen, und das ist in Ordnung für mich“, befand der Augsburger Coach am Sonntag.

Personell haben die Fuggerstädter, die in 18 Bundesligaspielen gegen Bayer noch immer sieglos sind, keine Probleme. Nur Jan Moravek und Alfred Finnbogason fallen weiter aus. Nach einer überstandenen Erkrankung wird Iago als Linksverteidiger wieder Mads Pedersen ablösen.



