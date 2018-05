Spielte mit dem Hamburger SV eine enttäuschende Saison: Filip Kostic. Foto: Uwe Anspach (dpa)

„Filips Wunsch ist klar. Er will den HSV und Hamburg verlassen“, bestätigte Stefan Kostic, Bruder und Berater des Mittelfeldakteurs, der „Hamburger Morgenpost“. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht zudem Torhüter Christian Mathenia vor dem Absprung zum 1. FC Nürnberg.

Demnach würde ein Wechsel des Ersatzkeepers zum Bundesliga-Aufsteiger dem klammen HSV in etwa die Ablöse in die Kasse spülen, die der Nordclub vor zwei Jahren für den 26-Jährigen an Darmstadt 98 überwiesen hat. Die Rede ist von 600.000 bis 800.000 Euro.

Aus wirtschaftlichen Gründen käme dem HSV auch ein Kostic-Transfer gelegen. Denn die Diskrepanz zwischen den Leistungen des 25-Jährigen und der 2016 an den VfB Stuttgart gezahlten Ablöse, die deutlich im zweistelligen Millionen-Bereich liegen soll, ist zu groß. „Wir werden eine Lösung finden. Wir wissen auch, dass die WM eine sehr gute Bühne ist“, sagte Stefan Kostic zu den Wechselabsichten seines Bruders. In den WM-Vorrundenspielen gegen Costa Rica, die Schweiz und Brasilien kann der Profi im Juni Werbung in eigener Sache betreiben. (dpa)