Bleibt wohl bei Werder Bremen: Davy Klaassen. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (Carmen Jaspersen / dpa)

„Die Spekulationen um Davys Zukunft können aufhören, er bleibt definitiv in Bremen“, wird der frühere Bayern-München-Spieler und -Trainer Sören Lerby, der den 27 Jahre alten Niederländer berät, vom Online-Portal „deichstube.de“ zitiert. Zuletzt war immer wieder über einen Abgang des Leistungsträgers spekuliert worden, der in Bremen noch einen Vertrag bis 2022 hat.

Mit sieben Treffern war Klaassen in der vergangenen Spielzeit Werders drittbester Torschütze in der Fußball-Bundesliga. Nur Milot Rashica und Yuya Osako trafen je einmal häufiger. „Davy möchte mit Werder eine bessere Saison spielen als die letzte. Er ist nicht der Typ, der nach einem schlechten Jahr einfach wegläuft“, sagte Lerby. Werder hatte sich den Klassenverbleib erst in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim gesichert.

© dpa-infocom, dpa:200723-99-896240/2 (dpa)