Der Österreicher Glasner steht beim VfL Wolfsburg zwar noch bis 2022 unter Vertrag, hat nach Medienberichten aber eine Ausstiegsklausel und nicht das beste Verhältnis zu Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Der hatte am Wochenende aber noch dem „Kicker“ gesagt: „Ich gehe natürlich davon aus, dass wir mit Oliver auch in die nächste Saison gehen.“ In der Bundesliga steht Wolfsburg auf Rang drei.

