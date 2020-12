Der FC Schalke 04 will Sead Kolasinac (r) aus London zurückholen. Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa (Nick Potts / dpa)

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 ist mit der Rückholaktion von Sead Kolasinac offenbar kurz vor der Jahreswende ein Überraschungscoup gelungen.

Nach übereinstimmenden Medienberichten wechselt der 27 Jahre alte Defensivspieler vom FC Arsenal auf Leihbasis bis zum Saisonende zum Revierclub. Dem Vernehmen nach soll der Linksverteidiger, der bereits von 2011 bis 2017 für Schalke spielte, schon seinen Medizincheck in Gelsenkirchen absolviert und einen Vertrag unterschrieben haben. Das berichtete der TV-Sender Sky. Die Königsblauen kommentierten die Berichte auf dpa-Anfrage nicht.

Mit dem Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina bekäme der neue Schalke-Trainer Christian Gross die erhoffte Verstärkung. Kolasinac soll laut „Bild“ die Trikot-Nummer 20 erhalten und sogar die Kapitänsbinde von Omar Mascarell übernehmen. Gross hatte sich trotz der finanziell angespannten Lage beim Tabellen-Letzten Winter-Zugänge gewünscht. „Es gibt natürlich immer Wünsche, wir versuchen das Optimum zu machen“, sagte der 66 Jahre alte Schweizer zuletzt.

Gross sieht vor allem auf den defensiven und offensiven Außenbahnen Handlungsbedarf. Auf der von Kolasinac bevorzugten linken Abwehrseite hat Schalke zu Bastian Oczipka praktisch keine Alternative. Hamza Mendyl konnte seine Bundesligatauglichkeit noch nicht nachweisen. Insofern ergibt die Rückkehr des einstigen Publikumslieblings Sinn. Zudem könnte damit ein Stimmungsumschwung erfolgen. Gesucht wird auch ein Rechtsverteidiger, zumal Kilian Ludewig nach einer Fuß-Operation lange ausfällt.

Kolasinac war seit längerem unzufrieden in London, wo er noch einen Vertrag bis 2022 besitzt. Verletzungsbedingt und wegen einer Covid-19-Erkrankung kam er in der laufenden Premier-League-Saison nur einmal am zweiten Spieltag zum Einsatz. Dazu absolvierte er einige Spiele in der Europa League.

In Gelsenkirchen war er bis zu seinem Wechsel 2017 bei den Fans äußerst beliebt. In 94 Bundesliga-Spielen gelangen ihm vier Tore, und aus seinem Gefühl für Schalke machte er nie einen Hehl. Nicht ganz einfach wird die Finanzierung des Deals sein. Kolasinac muss sicher auf große Teile seines üppigen Gehalts verzichten. Laut „Bild“ muss Schalke rund 2,4 Millionen Euro an Arsenal für ein halbes Jahr überweisen.

Sportvorstand Jochen Schneider hatte in Bezug auf mögliche Verstärkungen versprochen: „Wir werden alles tun, wozu wir in der Lage sind.“ Kolasinac wäre nach den DFL-Bestimmungen für die Transferphase im Winter frühestens bei der Heim-Premiere von Gross am 9. Januar gegen Hoffenheim für Schalke spielberechtigt.

