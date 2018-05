Champions League

Besiktas bangt vor Rückspiel gegen FC Bayern um Pepe

Besiktas Istanbul bangt vor dem Achtelfinalrückspiel in der Champions League am Mittwoch in einer Woche gegen den FC Bayern um den Einsatz von Innenverteidiger Pepe.