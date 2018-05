Bielefelds Henri Weigelt (r) und Sandhausens Richard Sukuta-Pasu (l) führen einen Zweikampf. Foto: Friso Gentsch (dpa)

23.070 Zuschauer in Bielefeld sahen zwar viele Chancen, aber keine Tore. So traf die überlegene Arminia in der 27. und 38. Minute nur die Latte. Selbst die Gelb-Rote Karte für den Sandhausener Richard Sukuta-Pasu (39. Minute) verhalf den Gastgebern nicht zum Sieg. (dpa)