Steht vor einem Wechsel zu Schalke 04: Freiburg-Keeper Alexander Schwolow. Foto: Patrick Seeger/dpa (Patrick Seeger / dpa)

Der Fußball-Bundesligist aus dem Revier soll sich mit dem Freiburger Keeper Alexander Schwolow über einen Wechsel verständigt haben, berichtete die „Bild“. Der 28 Jahre alte Schwolow stand am Samstag am letzten Bundesliga-Spieltag nicht im Tor der Breisgauer. Schwolow hat in Freiburg allerdings noch einen Kontrakt bis 2022.

© dpa-infocom, dpa:200627-99-587228/2 (dpa)