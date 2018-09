J-League

Bitterer Tag für Poldi bei Vissel Kobe: Rot und Niederlage

Nach seiner ersten Roten Karte seit mehr als sechs Jahren hat Lukas Podolski mit Vissel Kobe eine Rückschlag in der japanischen Fußball-Meisterschaft einstecken müssen. Der Weltmeister von 2014 verlor am Samstag in der J-League im Verfolgerduell bei Consadole Sapporo mit 1:3 (0:1).