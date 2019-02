Würde gerne mehr spielen: Jérôme Boateng. Foto: Uwe Anspach (Uwe Anspach / dpa)

„Ich stand nicht in der Startelf - das ist nicht mein Anspruch“, sagte der Fußball-Nationalspieler dem TV-Sender Nitro: „Fußball ist auch nicht immer fair, aber da muss man sich rauskämpfen.“ Boateng fügte an: „Ich bin schon aus ganz anderen Situationen stärker rausgegangen.“ Der Abwehrspieler kam in den drei Spielen der Rückrunde bisher nur zu einem Kurzeinsatz. (dpa)