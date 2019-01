Frankfurter Sportvorstand

Bobic: Bundesliga spannender als Premier League

Fredi Bobic erfreut sich an einer „tollen Saison“ in der Bundesliga. „Wir haben an der Spitze einen Kampf, wir haben einen Kampf um die internationalen Plätze und einen gegen den Abstieg“, sagte der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt beim Branchenkongress SpoBis in Düsseldorf.