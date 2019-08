Die Zukunft von Ante Rebic bei Eintracht Frankfurt ist weiter offen. Foto: Silas Stein (Silas Stein / dpa)

Einen Verbleib des Kroaten über das Ende der Transferperiode am 2. September hinaus wollte Sport-Vorstand Fredi Bobic nicht bestätigen. „Ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Bis 2. September ist der Markt offen. Wir werden mal sehen, was jetzt passiert“, sagte Bobic nach dem 5:0-Erfolg beim FC Vaduz bei Nitro. Haller spielt nun für West Ham United, Jovic wechselte für eine Rekordablösesumme zu Real Madrid.

Bobic möchte Rebic, dessen Vertrag am Main bis 2022 gilt, unbedingt in Frankfurt halten. „Wir sind froh, dass wir ihn haben. Er ist ein toller Spieler“, sagte der ehemalige Torjäger über den Kroaten, an dem mehrere Top-Clubs interessiert sein sollen. Selbst bei einem Verbleib von Rebic möchte der Bundesligist im Angriff noch einen neuen Spieler verpflichten. (dpa)