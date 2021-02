Frankfurter Torgarantie: Real-Leihgabe Luka Jovic. Foto: Arne Dedert/dpa (Arne Dedert / dpa)

„Träume kann man immer haben, das ist ganz normal. Erstmal ist er Spieler von Real Madrid. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt diese Konstellation so gefunden. Die Leihe gibt unserer Mannschaft Stabilität“, sagte Bobic beim TV-Sender Sky Sport News HD. Der Stürmer aus Serbien ist derzeit auf Leihbasis für ein halbes Jahr von Real Madrid zu den Hessen zurückgekehrt.

In seinen bisherigen vier Einsätzen kam der 23 Jahre alte Jovic immer als Joker von der Bank. „Wir sind jetzt in einer Luxus-Situation und können ihn von der Bank bringen. Er muss noch ein bisschen was nachholen, er ist aber auch sehr geduldig“, beschrieb Bobic. Trainer Adi Hütter baut derzeit auf ein System mit lediglich einem Stürmer. Diesen Posten bekleidet der Portugiese André Silva, der in der laufenden Bundesliga-Saison schon 16 Saisontore erzielt hat.

Indes hat die Eintracht den nächsten Neuzugang für die neue Spielzeit 2021/22 bekanntgegeben. Sturmtalent Ali Akman kommt zum 1. Juli und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2025. Der 18-Jährige spielt derzeit beim türkischen Zweitligisten Bursaspor. „Mit Ali Akman haben wir eines der größten Talente im türkischen Fußball für uns gewinnen können“, sagte Bobic. Man wolle Akman „aufbauen und entwickeln“.

Die Eintracht treibt damit weiter die Personalplanungen über die aktuelle Saison hinaus voran. In der vergangenen Woche hatte der Verein bereits die Verpflichtung von Christopher Lenz von Union Berlin verkündet. Lenz unterschrieb bis 2024.

