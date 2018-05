Maximilian Philipp traf für den BVB. Foto: Ina Fassbender (dpa)

Mit der Partie vor 22.000 Zuschauern wurde das Bank-of-California-Stadium in Los Angeles eingeweiht, wo der neue Club aus der Nordamerika-Liga MLS seine Heimspiele austrägt.

Für Torhüter Roman Weidenfeller, der seine Karriere beendet, und Trainer Peter Stöger, der von Lucien Favre abgelöst wird, war es jeweils das letzte Spiel für den BVB. Nicht dabei waren die für die Weltmeisterschaft nominierten Akteure. Der nicht für das Turnier in Russland nominierte WM-Siegtorschütze Mario Götze spielte in der ersten Halbzeit. Auch Weltmeister André Schürrle, der im DFB-Aufgebot für die WM 2018 fehlt, kam in den ersten 45 Minuten zum Einsatz. (dpa)