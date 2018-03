Verabschiedete sich mit etwas Verspätung von den Dortmunder Fans: Ex-BVB-Profi Marc Martra. Foto: Bernd Thissen (dpa)

Der 27 Jahre alte Spanier war in der Winterpause zu Betis Sevilla in seine Heimat zurückgewechselt. Von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bekam Bartra zwölf Minuten vor dem Anpfiff einen Blumenstrauß in Gelb und Schwarz überreicht. Die Zuschauer feierten Bartra mit „Wir sind alle Dortmunder Jungs“.

Bartra war im Sommer 2016 vom FC Barcelona zum BVB gekommen. Für die Borussia bestritt er 51 Partien, darunter auch das Finale im DFB-Pokal 2017 gegen Eintracht Frankfurt (2:1). Dabei war er eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt worden und spielte mit einer Schiene an der rechten Hand, nachdem er beim Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus am 11. April durch einen Bombensplitter verletzt worden war. (dpa)