Michaël Cuisance bleibt Gladbacher. Foto: Thomas Frey (dpa)

„Michaël war eine der großen Überraschungen der vergangenen Saison, in der er auf Anhieb den Sprung in die Bundesliga geschafft hat. Wir trauen ihm eine große Zukunft zu und freuen uns, dass wir ihn langfristig an uns gebunden haben“, kommentierte Sportdirektor Max Eberl die erweiterte Vereinbarung mit dem 18 Jahre alten Mittelfeldspieler, der seit 2017 für die Borussia aktiv ist. (dpa)