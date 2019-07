Spielführer benannt

Bosz: Lars Bender bleibt Bayer-Kapitän

Leverkusen (dpa) - Ex-Nationalspieler Lars Bender wird den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen auch in der neuen Saison als Kapitän anführen. Das gab Trainer Peter Bosz im Trainingslager in Zell am See bekannt.