Braunschweig unterliegt in Kiel und steigt in die Dritte Liga ab. (Imago)

Der Absturz von Eintracht Braunschweig in die Drittklassigkeit ist perfekt. Die Niedersachsen verloren am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag mit 2:6 (2:4) bei Holstein Kiel und rutschten damit vom Relegationsrang 16 noch auf den direkten Abstiegsplatz 17 ab. Für Braunschweig ist es der erste Zweitliga-Abstieg seit 2007, noch vor einem Jahr verpasste der BTSV in der Relegation nur knapp den Sprung in die Bundesliga. Maßgeblich für das Braunschweiger Debakel gesorgt hatte Steven Lewerenz, dem vor 11 760 Zuschauern gleich vier Tore für Kiel gelangen.

Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht, dessen Zukunft beim Verein nach zehn Jahren Amtszeit nun komplett offen ist, war es das siebte sieglose Spiel in Serie - der Abstieg hatte sich zuletzt deutlich abgezeichnet. Weil zeitgleich Greuther Fürth beim 1:1 in Heidenheim punktete, endete die Spielzeit für Braunschweig im schlimmsten aller Szenarien - dem direkten Gang in die 3. Liga. Dem desolaten BTSV half nicht einmal die Rotation von Gegner Kiel, der sich mit sieben Wechseln bereits für die Relegation um den Aufstieg gegen den VfL Wolfsburg (17. und 21. Mai) schonte.

Guter Start

Dabei fing der Fußball-Nachmittag für die Eintracht erfreulich an. Nachdem Jan Hochscheidt mit einer starken Einzelaktion die Führung erzielte (6. Minute), stand die Lieberknecht-Elf zwischenzeitlich auf dem 12. Platz. So sah es auch aus, als Ken Reichel (19.) den Ausgleich von Aaron Seydel (16.) konterte und die zunächst agilen Gäste wieder in Führung brachte.

Was folgte, war ein beispielloser Zusammenbruch des kompletten Teams. Kiel konnte gegen die orientierungs- und hilflosen Braunschweiger mit großer Leichtigkeit kombinieren und sorgte mit drei Toren binnen zwölf Minuten für die Vorentscheidung. Lewerenz (22./30.) schoss nach Fehlern der Eintracht-Abwehr zweimal eiskalt ein, auch Kapitän Rafael Czichos wurde es bei einem Kopfballtor (33.) im Strafraum leicht gemacht.

Nach der Halbzeit wurde es für Lieberknecht und seine Schützlinge nicht besser - im Gegenteil. Der anfällige Frederik Tingager leistete sich einen weiteren kapitalen Fehler, als er einen Rückpass zu Keeper Jasmin Fejzic vermasselte und so Lewerenz (57.) dessen drittes Tor ermöglichte. Der Offensivspieler legte unmittelbar danach (60.) mit einem weiteren satten Schuss noch einen vierten Treffer nach - und ließ sich dann bei seiner Auswechslung von den Fans feiern. Die Eintracht ergab sich völlig ihrem Schicksal - und auch in Heidenheim fiel nur noch der Ausgleich, das reichte nicht. (dpa)