Zukunft offen: Braunschweig-Coach Torsten Lieberknecht (l). Foto: Frank Molter (dpa)

Die Eintracht war am Sonntag durch ein 2:6 bei Holstein Kiel auf den 17. Tabellenplatz abgerutscht und muss damit ein Jahr nach dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga den Gang in die Drittklassigkeit antreten. In den Gesprächen dürfte es vor allem darum gehen, ob der Neuanfang mit Trainer Torsten Lieberknecht oder mit einem neuen Coach angetreten werden soll.

Lieberknecht hatte am Sonntag sein zehnjähriges Jubiläum als Trainer der Eintracht gefeiert. Allerdings konnte auch der bei den Fans so beliebte Coach den Absturz nicht abwenden. Lieberknecht selbst hatte seine Zukunft am Sonntag nach dem Spiel in Kiel offen gelassen. Bitterlich weinend hatte sich der 44-Jährige von den mitgereisten Fans verabschiedet. (dpa)