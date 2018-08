Die Bremer hatten in Worms keine Probleme. Foto: Silas Stein (dpa)

Vor 8000 Zuschauern in der ausverkauften EWR-Arena trafen Yuya Osako in der 9. Minute, Florian Kainz (21.), Philipp Bargfrede (31.), Max Kruse (41./Foulelfmeter), Maximilian Eggestein (45.+1) und Johannes Eggestein (79.) für den in allen Belangen überlegenen Fußball-Bundesligisten. Der Ehrentreffer für den Gastgeber gelang Cedric Mimbala (43.).

Der Favorit, der sich im Pokal noch nie bei einem Viertligisten eine Blöße gegeben hat, war bei sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad von Beginn an hellwach. Zwar hatte Worms die erste Chance im Spiel, als Kapitän Mimbala (4.) mit einem Kopfball knapp das Werder-Tor verfehlte. Doch wenig später zielte der im Sommer vom Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln an die Weser gewechselte Osako besser und brachte die Grün-Weißen früh auf Kurs.

Werder kombinierte gefällig und spielte sich in der Folgezeit gute Gelegenheiten heraus. Rekordeinkauf Davy Klaassen, für den die Bremer in der Sommerpause 13,5 Millionen Euro an den FC Everton überwiesen, traf nach 18 Minuten nur die Unterkante der Latte. Kurz darauf schlug der Ball nach einem fulminanten 20-Meter-Kracher von Kainz zum zweiten Mal im Wormser Gehäuse ein.

Damit war die Partie praktisch entschieden. Zumal die Bremer weiter auf dem Gaspedal blieben. Bargfrede mit einem schönen Lupfer und Kruse per Elfmeter nach Foul an Klaassen schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

Und auch auf den Gegentreffer der Wormser hatte die Elf von Trainer Florian Kohfeldt sofort eine Antwort parat - Maximilian Eggestein stellte nach einem katastrophalen Fehler von Linus Radau den alten Abstand wieder her. Sein Bruder Johannes sorgte dann für den Endstand. Höhepunkt nach dem Wechsel war aus Bremer Sicht aber das Pflichtspiel-Comeback von Claudio Pizarro, der eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt wurde. (dpa)