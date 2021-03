Werder-Verteidiger Milos Veljkovic ist für das kommende Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart fraglich. Foto: Friso Gentsch/dpa (Friso Gentsch / dpa)

Der Serbe kehrte verletzungsbedingt frühzeitig von der Nationalmannschaft seines Heimatlandes nach Bremen zurück. Eine dortige Untersuchung ergab eine Zerrung im Adduktorenbereich des rechten Oberschenkels, wie der norddeutsche Fußball-Erstligist mitteilte.

Der 25-Jährige war in der vergangenen Ligapartie gegen den VfL Wolfsburg wegen Adduktorenproblemen ausgewechselt worden. Das Spiel in Stuttgart findet am Ostersonntag statt.

© dpa-infocom, dpa:210327-99-995989/2 (dpa)