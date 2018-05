Enttäuschung bei Jannik Bender: Der Aufstieg des Brinkumer SV ist nicht geglückt. (Hansepixx)

Frust am Brunnenweg: Der Brinkumer SV hat den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga Nord deutlich verpasst. Im entscheidenden Relegationsspiel gegen den VfL Oldenburg verlor die Mannschaft von Trainer Dennis Offermann am Mittwochabend vor gut 1000 Zuschauern deutlich mit 0:4 (0:1). Die Gastgeber hätten die Partie gewinnen müssen, um die Huntestädter noch abzufangen.

Brinkum erspielte sich während der gesamten 90 Minuten keine wirklich hochkarätige Torchance gegen die kompakt verteidigenden Gäste. Die Hoffnung auf die Überraschung schwand spätestens zu Beginn der zweiten Halbzeit, als der pfeilschnelle Pascal Steinwender den zweiten Treffer für den effektiven VfL erzielte. Jonas Siegert hatte die Gäste in der 37. Minute in Führung gebracht.

Bei dem Tor war nach Ansicht von Brinkums Torhüter Benjamin Schimmel die Hand im Spiel. „Es tut natürlich weh, durch so einen Treffer auf die Verliererstraße zu geraten. Wenn wir das 0:0 bis zur Pause gehalten hätten, bin ich überzeugt davon, dass wir etwas hätten bewegen können“, ärgerte sich der Schlussmann.

Nach dem zweiten Gegentreffer erlahmte die Gegenwehr der Gastgeber zusehends. „Wenn man schon weiß, wie stark Oldenburg verteidigt, dann ist klar, wie brutal schwer es nach dem zweiten Tor so früh im zweiten Durchgang wird“, sagte BSV-Trainer Dennis Offermann. Der Sieg der Gäste sei verdient gewesen. Kai-Sotirios Kaissis machte mit seinem Doppelpack alles klar für die Oldenburger, die an der Seitenlinie schon während der letzten Minuten ihre Aufstiegsparty starteten.