„Es war im Sommer sicher ein Traum von Ante, mit seinem Ziehvater Niko Kovac zu Bayern zu gehen“, sagte der Funktionär des deutschen Pokalsiegers der „Bild-Zeitung“. Der 25-Jährige war nach dem starken Pokalfinale und einer guten WM in Russland im Sommer bei einigen internationalen Topclubs gehandelt worden, blieb schließlich doch bei der Eintracht und verlängerte sogar um ein Jahr bis 2022.

„Er weiß, dass die Bundesliga ihm liegt. In Italien hat er sich nicht durchgesetzt, in Spanien gibt es nur wenige richtig interessante Klubs“, erklärte Hübner. Stürmer Rebic wird eine enge Verbindung zu seinem ehemaligen Trainer Kovac nachgesagt. „Ante galt immer als Riesentalent, das seine Leistung nie richtig abgerufen hat. Unter Niko Kovac hat sich das geändert“, berichtete Hübner. Auch in der neuen Liga-Spielzeit ist er nach Verletzungen gut gestartet und erzielte bereits drei Tore. (dpa)