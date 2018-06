Titelverteidiger: In der Saison 2017/18 gewann Nico Kovac mit der Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal (dpa)

Es geht wieder los: Die Gegner in der ersten Hauptrunde in Kampf um den DFB-Pokal sind an diesem Freitagabend ausgelost worden. Die erste Runde ist vom 17. bis 20. August.

"Hastedt würde Kopf stehen", sagte ein Vereinsvertreter zu Arnd Zeigler vor der Auslosung in der ARD auf die Frage, ob Werder Bremen ein bevorzugter Gegner des BSC wäre. Doch wie sich zeigt, bleibt das ein Wunsch der Bremer. Der BSC Hastedt muss gegen Borussia Mönchengladbach ran. "Ein geiles Los", schreibt der Verein auf seiner Homepage. Werder Bremen wird gegen Wormatia Worms aus Rheinland-Pfalz spielen.

Die Auslosungen:

SV Linx (Baden-Württemberg) gegen 1. FC Nürnberg

SV Wehen Wiesbaden gegen FC St. Pauli Hamburg

SV Rödinghausen (Nordrhein-Westfalen) gegen Dynamo Dresden

1. FC Magdeburg gegen SV Darmstadt 98

1. FC Lok Stendal (Sachsen-Anhalt) gegen Arminia Bielefeld

TuS Erndtebrück (Nordrhein-Westfalen) gegen den Hamburger SV

TSV Steinbach (Hessen) gegen FC Augsburg

TuS Rot-Weiß Koblenz gegen Fortuna Düsseldorf

Spielvereinigung Greuther Fürth gegen Borussia Dortmund

TSV 1860 München gegen Holstein Kiel

Rot-Weiß Oberhausen gegen SV Sandhausen

Erzgebirge Aue gegen 1. FSV Mainz 05

SC Weiche Flensburg 08 gegen VfL Bochum

BSG Chemie Leipzig gegen SSV Jahn Regensburg

SV Elversberg (Saarland) gegen VfL Wolfsburg

TuS Dassendorf (Hamburg) gegen MSV Duisburg

1. FC Schweinfurt 05 (Bayern) gegen Schalke 04

BFC Dynamo (Berlin) gegen 1. FC Köln

Wormatia Worms (Rheinland-Pfalz) gegen SV Werder Bremen

SV Drochtersen/Assel (Niedersachsen) gegen FC Bayern München

SSV Jeddeloh (Niedersachsen) gegen 1. FC Heidenheim

1. FC Kaiserslautern gegen TSG 1899 Hoffenheim

FC Viktoria Köln gegen RB Leipzig

FC Carl Zeiss Jena (Thüringen) gegen 1. FC Union Berlin

SC Paderborn gegen FC Ingolstadt

BSC Hastedt gegen Borussia Mönchengladbach

Energie Cottbus gegen SC Freiburg

Karlsruher SC gegen Hannover 96

Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC

FC Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart

1. CfR Pforzheim gegen Bayer Leverkusen

SSV Ulm 1846 gegen Eintracht Frankfurt

Und so funktionierte es: Es gab zwei Töpfe, einen für die Profivereine und einen für die Amateure. Zu den Profis zählen die Mannschaften der Bundesliga und die besten 14 Teams der 2. Liga. Zu den Amateuren zählen die übrigen vier Mannschaften der 2. Liga und die vier besten Drittligisten. Außerdem kommen noch 24 Mannschaften aus den Landesverbänden hinzu. Diese Vereine konnten sich über den Landespokal für das Turnier qualifizieren. In Bremen hat das etwa der BSC Hastedt geschafft. Der Bremer Verein hatte einen Live-Ticker von seiner Auslosungsparty eingerichtet (hier entlang).

Die Auslosung wurde in der ARD übertragen. Die Losfee war Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski.

Die 32 Siegerteams sind Ende Oktober in der zweiten Runde dabei. Das Finale findet am 25. Mai 2019 im Berliner Olympiastadion statt. (cah)