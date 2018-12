Das Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund findet am 6. April statt. Foto: Ina Fassbender (Ina Fassbender / dpa)

Nachdem in der Hinrunde nur einmal am Montagabend gespielt wurde, wird dieser Ausweichtermin in der Rückrunde viermal genutzt. Von der Saison 2020/21 an wird es diese fünf Montagsspiele nicht mehr geben.

Keine Bundesligapartien sind in Bayern am Samstag und Sonntag des 22. Spieltages terminiert, weil am 16./17. Februar die Münchner Sicherheitskonferenz stattfindet und dafür zahlreiche Polizisten benötigt werden. Deshalb wurde die Begegnung FC Augsburg gegen den FC Bayern am Freitag (15. Februar) angesetzt. Die Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und Borussia Dortmund ist auf Montag (18. Februar) gelegt worden. (dpa)