3,2 Treffer pro Spiel

Bundesliga hat torreichste Saison seit 32 Jahren hinter sich

Frankfurt/Main (dpa) - In der Bundesliga gab es in der abgelaufenen Spielzeit so viele Tore wie seit 32 Jahren nicht mehr. 973 Treffer in 306 Partien bedeuteten einen Schnitt von 3,2 Treffern pro Partie und damit einen Bestwert in diesem Jahrtausend, wie die Deutsche Fußball Liga mitteilte.