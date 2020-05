Die erste beiden Spieltage überträgt Sky auf seinem Free-TV-Sender Sky Sport News. (dpa)

Die Fußball-Bundesliga kommt zurück. Zwei Monate nach der Einstellung des Spielbetriebs wegen der Coronavirus-Pandemie geht es nach der Freigabe der Politik nun am 16. Mai weiter. Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die wichtigsten Fragen zum Neustart.

Was sprach für den schnellen Neustart am 16. Mai?

Vieles. DFL-Boss Christian Seifert hatte stets betont, man werde „am Tag X“ bereit sein, wenn die Erlaubnis der Politik komme. Daher hatte sich das DFL-Präsidium am Mittwochabend sogar vorschnell auf den 15. Mai als Starttermin festgelegt. Am Donnerstag ruderte die Liga dann zurück, weil die Politik ihre Freigabe erst für die „zweite Mai-Hälfte“ erteilt hatte. Mit dem Neustart zum frühestmöglichen Zeitpunkt bleibt die Liga ein Stück flexibler, die Saison wie erhofft bis zum 30. Juni abzuschließen. Diese Flexibilität sei auch für den Fall von Neuansetzungen wegen möglicher Corona-Fälle wichtig, sagte Seifert. Die Bedenken von Clubs wie Bremen und Mainz, die eine längere Vorbereitungszeit gefordert hatten, setzten sich nicht durch.

Mit welchen Spielen geht es weiter?

Die Bundesliga steigt mit dem 26. Spieltag wieder ein. Allerdings gibt es zum Auftakt keine Partie am Freitagabend. Am Samstag, 16. Mai, finden fünf Partien um 15.30 Uhr statt, darunter das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Am Samstagabend um 18.30 Uhr treffen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Nach zwei Partien am Sonntag, darunter das Gastspiel von Bayern München bei Union Berlin, endet der erste Spieltag seit der Unterbrechung wegen der Corona-Krise am Montagabend (20.30 Uhr) mit der Begegnung zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen. Damit trage die DFL auch der Tatsache Rechnung, dass Werder Bremen als einer der letzten Clubs mit dem Teamtraining beginnen konnte, sagte DFL-Boss Christian Seifert.

Wann soll die Saison zu Ende sein?

Der letzte Spieltag ist in Bundesliga für den 27. und in der 2. Liga für den 28. Juni angesetzt. Auch eine Relegation zwischen Erster und Zweiter Liga soll es danach noch geben.

Wie sind die Trainingsbedingungen bei den Vereinen?

Nach wie vor recht unterschiedlich. Einige Vereine starten erst am Donnerstag mit dem Mannschaftstraining. Der SC Paderborn war dagegen bereits am Montag, RB Leipzig am Dienstag ins Teamtraining eingestiegen.

Wie sollen die Quarantäne-Bedingungen umgesetzt werden?

Bevor es losgeht, sollen die Mannschaften laut DFL-Hygienekonzept sieben Tage lang in „eine Quarantänemaßnahme“. Von diesem Wochenende an werden sich die Clubs also zum größten Teil in ihre normalen Teamquartiere zurückziehen und diese nur zu den Trainingseinheiten verlassen. So sollen neue Corona-Fälle verhindert werden.

Was passiert, wenn es in einer Mannschaft eine Häufung an Corona-Fällen gibt?

Die Vereine müssen auch bei einer Vielzahl von Corona-Fällen im Kader antreten - sofern sie grundsätzlich noch genug gesunde Spieler zur Verfügung haben. DFL-Boss Seifert verwies auf die gültigen Regularien des Spielbetriebs, in denen festgelegt sei, wie viele Spieler ein Club zur Verfügung haben müsse. „Wenn diese Anzahl von Spielern zur Verfügung steht, dann muss diese Mannschaft eben auch antreten“, sagte Seifert. „Wenn sie nicht zur Verfügung steht, muss eine Mannschaft nicht antreten.“

Wie steht es um die Schiedsrichter?

Auch die Referees der 1. und 2. Bundesliga müssen sich vor dem Wiederanpfiff Corona-Tests unterziehen. „Selbstverständlich wird es für Schiedsrichter, Linienrichter und Vierte Offizielle ebenfalls hygienische und medizinische Anforderungen geben“, sagte Seifert. Allerdings ist dafür der Deutsche Fußball-Bund zuständig. Am Donnerstag sollten die Unparteiischen über das genaue Vorgehen informiert werden.

Wo werden die Geisterspiele im Fernsehen zu sehen sein?

Die Liverechte liegen beim Pay-TV-Sender Sky, der erleichtert auf die Nachricht von der Saison-Fortsetzung reagierte. Der größte Geldgeber der Liga zeigt die Konferenz-Schalten der 1. Liga am Samstag und der 2. Liga am Sonntag an den ersten beiden Spieltagen auf seinem frei zugänglichen Kanal Sky Sport News HD zu zeigen. Ein generelles Live-Angebot der 163 ausstehenden Spiele in der 1. und 2. Liga im Free-TV - ARD und ZDF berichten wie gewohnt in Zusammenfassungen - dürfte es aber nicht geben. Spannend ist auch die Frage, ob DAZN die noch vorgesehenen 14 Live-Spiele zeigen darf. Der kostenpflichtige Streamingdienst hat für diese und die nächste Saison eine Sublizenz von Eurosport erworben. Da Eurosport aber keine Vorauszahlung für die letzte Rate an die DFL geleistet haben soll, könnte DAZN außen vor bleiben.

Was ist mit der 2. Bundesliga?

Auch die 2. Bundesliga setzt ihren Spielbetrieb mit dem 26. Spieltag fort. Am Samstag, 16. Mai, finden vier Partien statt, am Sonntag, 17. Mai, stehen fünf Begegnungen auf dem Programm. Unter anderem startet Tabellenführer Arminia Bielefeld dann gegen den VfL Osnabrück. Wegen des Erstligaspiels zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen am Montagabend, 18. Mai, findet in der Zweiten Liga am 26. Spieltag keine Partie am Montag statt. Für einige Vereine dürfte es insgesamt nicht ganz einfach werden, die Anforderungen des Sicherheits- und Hygienekonzeptes umzusetzen. DFL-Boss Seifert setzt aber voraus, dass alle Stadien zur Verfügung stehen.

Wie sieht es mit dem DFB-Pokal aus?

DFL-Chef Seifert erwartet, dass „in absehbarer Zeit“ die Halbfinals im DFB-Pokal terminiert werden. Dafür ist aber der DFB zuständig. Dieser hatte sich zuvor irritiert drüber gezeigt, dass die Politik in das Startsignal für die Bundesliga und 2. Liga nicht auch den DFB-Pokal mit eingeschlossen hat. Im Halbfinale treffen der FC Bayern München und Eintracht Frankfurt sowie Regionalligist 1. FC Saarbrücken und Bayer Leverkusen aufeinander. Das Endspiel dürfte sehr wahrscheinlich erst im Juli stattfinden.