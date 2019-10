Bayern-Stürmer Robert Lewandowski stellte einen Bundesliga-Rekord auf. Foto: Sven Hoppe/dpa (Sven Hoppe / dpa)

Der polnische Fußball-Nationalspieler erzielte im Heimspiel gegen Union Berlin sein insgesamt schon 13. Saisontor für den deutschen Meister. Der Mittelstürmer war in der 53. Spielminute zum 2:0 erfolgreich.

Der 31-Jährige Lewandowski hatte vor einer Woche die Bundesliga-Bestmarke von Pierre-Emerick Aubameyang egalisiert. Der Angreifer aus Gabun, der inzwischen in England für den FC Arsenal spielt, hatte in der Saison 2015/16 an den ersten acht Spieltagen für Borussia Dortmund jeweils getroffen. (dpa)