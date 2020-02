Bremens Trainer Florian Kohfeldt muss auf die Partie gegen Eintracht Frankfurt noch etwas warten. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (Carmen Jaspersen / dpa)

Die Deutsche Fußball Liga hat das für Sonntag angesetzte Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt verschoben.

Damit reagiert die DFL auf die Verlegung des Frankfurter Zwischenrunden-Rückspiels in der Europa League in Salzburg auf den heutigen Freitag (18.00 Uhr). Die Begegnung war am Vortag wegen einer Orkanwarnung abgesagt worden. Einen neuen Termin für die Begegnung Bremen gegen Frankfurt gibt es noch nicht.

„Damit bekräftigt die DFL ihre Linie, Bundesliga-Clubs nach Einsätzen in der Europa League möglichst mindestens zwei volle Tage Regenerationszeit vor dem darauffolgenden Bundesliga-Spiel einzuräumen und damit auch die Integrität des eigenen Wettbewerbs zu schützen“, begründete die DFL ihre Entscheidung.

Die Suche nach einem neuen Termin dürfte sich nun schwierig gestalten. Weil beide Mannschaften am Mittwoch im Viertelfinale des DFB-Pokals in Frankfurt bereits aufeinandertreffen, war eine Verlegung auf diesen Montag nicht möglich. In den Wochen danach ist die Eintracht im Falle eines Weiterkommens in Salzburg erst einmal wieder in der Europa League beschäftigt.

„Angesichts der Termin-Enge im Rahmenterminkalender ist der späteste mögliche Nachholtermin für die Begegnung die Kalenderwoche 20 zwischen den Bundesliga-Spieltagen 33 und 34“, teilte die DFL mit. Sollte Frankfurt eher aus der Europa League ausscheiden, könnte auch zu einem früheren Zeitpunkt gespielt werden.

„Das ist die einzig richtige Entscheidung im Sinne eines fairen und sauberen Wettbewerbs. Auch der Montag wäre nicht die richtige Lösung gewesen“, sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic.

Es ist bereits die zweite Spielverlegung in dieser Saison. Zuvor war bereits die Partie Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln wegen des Sturmtiefs Sabine abgesagt und für den 11. März neu angesetzt worden. (dpa)