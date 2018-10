In der vergangenen Saison stellten Werder-Fans bei der Partie gegen den 1. FC Köln einen Pappaufsteller mit der Aufschrift "We hate Mondays" als Protest gegen die Montagsspiele auf die Stadionbande. (dpa)

Dem Großteil der Fußballfans sind Montagsspiele längst ein Dorn im Auge. Sie werden folgende Nachricht gerne hören: Laut "Süddeutscher Zeitung" hat sich die Mehrheit der Bundesliga-Verantwortlichen bei ihrem jüngsten Treffen für die Abschaffung der Montagsspiele ab 2021 ausgesprochen. Es gebe eine "klare Tendenz", wird ein namentlich nicht genannter Klubmanager zitiert.

Tags zuvor hatten sich die Zweitligisten für eine Zweitligabegegnung am Samstagabend nach 20 Uhr ausgesprochen. "Wir wollen das nicht kommentieren", hieß es von der Deutschen Fußball-Liga dazu.

Montagsspiele in der Fußball-Bundesliga hatte es erstmals in der vergangenen Spielzeit gebeben. Fünf Partien pro Saison sieht der bis 2021 laufende TV-Vertrag vor. Immer wieder gab es von Seiten der Fans zahlreiche Proteste gegen die Anstoßzeit am Montagabend um 20.30 Uhr. In dieser Saison findet am 3. Dezember das erste Montagsspiel der laufenden Spielzeit statt. Dann empfängt der 1. FC Nürnberg den VfB Stuttgart. (mmi)