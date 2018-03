Europa League

BVB bei Atalanta Bergamo zunächst ohne Marco Reus

Marco Reus steht nicht in der Startelf von Borussia Dortmund für das Sechzehntelfinal-Rückspiel in der Europa League an diesem Donnerstag bei Atalanta Bergamo.