Beim Revierderby fehlen dem BVB wichtige Stammkräfte: Blick in den Spielertunnel. Foto: Bernd Thissen/dpa (Bernd Thissen / dpa)

Neben Kapitän Marco Reus fallen nun auch Axel Witsel und Emre Can aus. Wie die „Ruhr Nachrichten“ und der „Kicker“ übereinstimmend berichten, befinden sich die beiden Mittelfeldspieler derzeit nicht in der vom DFL-Hygienekonzept vorgeschriebenen Quarantäne.

Demnach kamen Witsel und Can am Dienstag in ihren privaten Pkw zum Trainingsgelände des Fußball-Bundesligisten, um sich dort behandeln zu lassen. Dagegen wurden die übrigen Mannschaftskollegen mit Bussen zum Training beziehungsweise in das von der Öffentlichkeit abgeschottete Teamhotel gefahren. Das DFL-Konzept sieht vor, dass sich die Mannschaften sieben Tage vor dem Spiel abschotten.

Neben dem noch immer im Aufbautraining befindlichen Langzeitverletzten Reus sowie Witsel und Can fallen auch Nico Schulz und Dan-Axel Zagadou aus. (dpa)