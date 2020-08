Immanuel Pherai (r) erzielte den einzigen BVB-Treffer gegen Paderborn. Foto: David Inderlied/dpa (David Inderlied / dpa)

n der im Rahmen der digitalen Saisoneröffnung am eigenen Trainingszentrum ausgetragenen Partie offenbarte die Borussia nach dem Führungstreffer von Immanuel Pherai (30. Minute) bedenkliche Schwächen in der Defensive. Das nutzte Kai Pröger und traf in der 67. Minute zum verdienten Ausgleich für den mutig aufspielenden Zweitligisten.

Noch nicht zum Einsatz kamen der in der Vorwoche für zwei Jahre von Real Madrid ausgeliehene Brasilianer Reinier und Rekonvaleszent Marco Reus. Darüber hinaus verzichtete BVB-Trainer Lucien Favre auf sieben weitere entweder angeschlagene oder im Aufbau befindliche Feldspieler. Eine Stunde nach der Partie steht ein zweiter Test an. Gegner ist der VfL Bochum, der trotz eines positiven Corona-Falls zu Wochenbeginn Entwarnung gegeben hatte. Weitere Tests bei den Spielern am Vortag waren durchweg negativ.

Reus hofft nach siebenmonatiger Zwangspause auf ein baldiges Comeback. Der 31 alte Kapitän von Bundesligist Borussia Dortmund wollte nicht ausschließen, dass er schon im Pokalduell mit dem MSV Duisburg (14. September) oder beim Bundesligastart gegen Mönchengladbach fünf Tage später wieder zur Verfügung steht. „Wenn es so weiter geht, ist alles eine Option. Aber das entscheidet am Ende der Trainer“, sagte Reus.

Reus hatte sich Anfang Februar beim Pokal-Aus des BVB in Bremen eine Adduktorenverletzung zugezogen. Nach langer Therapie und gesundheitlichen Rückschlägen scheint er auf dem Weg der Besserung und kehrte in dieser Woche in das Teamtraining zurück.

Überstürzen will der offensive Mittelfeldspieler sein Comeback jedoch nicht. „Es ist nicht so, dass ich nur zwei oder drei Wochen raus war. Für mich ist jetzt wichtig, dass ich auf das Level komme, auf dem ich mir zutraue zu spielen. Ob das im Pokal oder im ersten, zweiten oder dritten Bundesligaspiel ist, spielt für mich keine Rolle“, sagte er.

