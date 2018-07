Der BVB-Mannschaftsbus wurde am 11. April 2017 Ziel eines Anschlags. Foto: Marcel Kusch (dpa)

Hintergrund der rund 140.000 Euro teuren Maßnahme ist der Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus am 11. April 2017 auf dem Weg zum Champions-League-Spiel gegen AS Monaco. Damals explodierten drei Sprengsätze, der damalige Spieler Marc Bartra wurde durch einen Metallstück am Arm verletzt. (dpa)