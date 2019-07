Borussia Dortmund

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

BVB startet ohne Nationalspieler - „Titel logisches Ziel“

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist mit 19 Spielern in die Titelmission gestartet. Wie schon in den vergangenen Jahren stand beim Revierclub am ersten Trainingstag nach der Sommerpause Leistungsdiagnostik unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Programm.