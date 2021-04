Borussia Dortmund gewann daheim gegen Union Berlin. Foto: Christoph Koepsel/Getty Pool/dpa (Christoph Koepsel / dpa)

Die Champions-League-Anwärter VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund haben am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga ihre Ambitionen untermauert.

Die Borussia zog am Mittwochabend mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den 1. FC Union Berlin nach, nachdem Eintracht Frankfurt tags zuvor ebenfalls mit 2:0 gegen den FC Augsburg vorgelegt hatte. Dadurch bleibt Dortmund mit vier Punkten Rückstand in Schlagdistanz zum vierten Platz, der zur Teilnahme am höchsten europäischen Wettbewerb berechtigt und den derzeit die Hessen innehaben. Die drittplatzierten Wölfe lösten ihre Aufgabe beim VfB Stuttgart mit 3:1 (2:0).

Der VfL Wolfsburg feierte einen souveränen Auswärtssieg beim VfB Stuttgart. Foto: Tom Weller/dpa (Tom Weller / dpa)

Borussia Mönchengladbach kassierte dagegen im Kampf um die Qualifikation für die Europa League einen Dämpfer und gab bei der 2:3-Niederlage bei der zuletzt schwächelnden TSG 1899 Hoffenheim eine 2:0-Pausenführung aus der Hand. Im Tabellenkeller gerät Werder Bremen durch das 0:1 (0:1) gegen den direkten Konkurrenten FSV Mainz 05 zunehmend unter Druck. Die Rheinhessen zogen vorbei und haben nun 31 Zähler auf dem Konto.

Viermal war Dortmund in der Liga zuletzt in Rückstand geraten und auch gegen den Club aus der Hauptstadt wäre es nach zwölf Sekunden fast wieder soweit gewesen. Marcus Ingvartsen scheiterte mit einem Schlenzer jedoch an der Latte. Von diesem Schockmoment erholten sich die Hausherren. Marco Reus wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Den Strafstoß vergab Erling Haaland zwar, den Nachschuss brachte Reus dann aber im Tor unter (27.). In der Schlussphase machte Raphael Guerreiro alles klar (88.).

Andrej Kramaric (M) machte den Hoffenheimer Heimsieg gegen Gladbach perfekt. Foto: Uwe Anspach/dpa (Uwe Anspach / dpa)

Weil aber auch die Wolfsburger in Stuttgart von ihrer Effektivität profitierten, können sie Dortmund auf Distanz halten. Xaver Schlager (13.), Wout Weghorst (29.) und Yannick Gerhardt (65.) trafen für den VfL. Für die Schwaben, die sich im gesicherten Mittelfeld aufhalten, verschoss Philipp Förster einen Handelfmeter (26.). Den Ehrentreffer erzielte Gonzalo Castro in der Nachspielzeit.

Die Gladbacher schienen ihren Aufwärtstrend zunächst fortsetzen zu können, allerdings bewiesen die Kraichgauer Moral. Andrej Kramaric (48./65.) und Ihlas Bebou (58.) drehten nach den Gegentreffern von Alassane Plea (25.) und Valentino Lazaro (45.+1) die Partie innerhalb von 17 Minuten.

Durch den Sieg in Bremen zog Mainz 05 in der Tabelle an Werder vorbei. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (Carmen Jaspersen / dpa)

In Bremen unterstrich Mainz einmal mehr seine Auswärtsstärke und stellte dabei sogar einen neuen Vereinsrekord auf. Sechsmal nacheinander waren die 05er im Oberhaus in der Fremde bisher noch nie ungeschlagen geblieben. Adam Szalais Treffer machte den Unterschied (16.). Bremen war unmittelbar vor dem Seitenwechsel im Pech, weil dem vermeintlichen Ausgleich von Josh Sargent ein Offensivfoul vorausgegangen war.

© dpa-infocom, dpa:210421-99-301147/3 (dpa)