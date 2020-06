Jeremy Toljan wechselt zum italienischen Erstligisten US Sassuolo Calcio. Foto: Friso Gentsch/dpa (Friso Gentsch / dpa)

Der BVB hatte den U21-Europameister von 2017 vor drei Jahren für rund fünf Millionen Euro aus Hoffenheim verpflichtet. Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger war bereits in der vergangenen Saison an die Italiener ausgeliehen und hatte 24 Partien (1 Tor) in der Serie A bestritten. Zuvor hatte „Sport1“ berichtet, dass Toljan verkauft werde. Vom BVB hieß es nun, dass „das Vertragswerk obendrein eine Kaufverpflichtung“ umfasse, „die automatisch greift, wenn zwischen beiden Clubs vereinbarte Bedingungen erfüllt worden sind“.

© dpa-infocom, dpa:200629-99-606043/3 (dpa)