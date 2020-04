Der BVB befürchtet Wettbewerbsnachteile bei Heimspielen ohne Fans. Foto: Friso Gentsch/dpa (Friso Gentsch / dpa)

„Wenn du die über 80.000 Fans, alleine die fast 25.000 auf der Südtribüne, auf einmal nicht mehr in deinem Rücken hast, ist das sicherlich kein Vorteil“, sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung, Sebastian Kehl, der „Sport Bild“.

Der gegenwärtige Tabellenzweite ist in dieser Spielzeit bislang die heimstärkste Mannschaft und hat vor eigenem Publikum auch die meisten Tore aller Konkurrenten erzielt. Die sogenannte Gelbe Wand auf der größten Stehplatztribüne Europas gilt als besonders laut. Das sieht auch Nationalspieler Emre Can so: „Es ist jetzt kein Vorteil für uns, dass wir ohne Zuschauer spielen müssen - da muss man ehrlich sein“, sagte der 26-Jährige.

Daher versucht Trainer Lucien Favre sein Team auch mental auf die zu erwartenden Besonderheiten von Geisterspielen vorzubereiten, in denen der Support der BVB-Fans fehlt: „Im Stadion gibt es keinen Lärm - weder Unterstützung noch Pfiffe. Wir müssen mit der Situation gut umgehen wie Profis.“ Kehl meinte: „Klar ist, dass solche Spiele anfangs für alle Spieler sehr ungewohnt sein werden, speziell in den Heimspielen.“ (dpa)